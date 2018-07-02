من هو حارس المرمى المصري الذي ينتظره مصير ابن شمايكل؟

تألق الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل، نجل الحارس العالمي بيتر شمايكل، مع منتخب بلاده في كأس العالم، حيث لعب بشكل أكثر من رائع خلال المباراة.

أنقذ شمايكل الابن فريقه من الخسارة خلال المباراة أمام بلجيكا، وتصدى للركلة جزاء حاسمة في الوقت الإضافي ولكنه لم يستطع إنقاذهم في ركلات الترجيح، رغم تصديه لعدد من الكرات.

وأصبح كاسبر خليفة والده في الملاعب، بعدما كان والده الحارس التاريخي لمنتخب الدنمارك، وخاض معهم بطولة كأس العالم 1998 التي استضافتها فرنسا، وبعد مرور 20 عام عاد شمايكل مجددا ولكن في صورة مصغرة وهي ابنه كاسبر.

أما في مصر، فقد نرى شمايكل جديد على هيئة الأب والابن، وهو مصطفى شوبير نجل الحارس التاريخي لمنتخب مصر خلال كأس العالم 1990 أحمد شوبير.

ورغم صغر سن شوبير الصغير إلا أنه يلعب في النادي الأهلي المصري، وصعد للفريق الأول أكثر من مرة، كما اختاره الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة حمادة صدقي لحراسة مرمى المنتخب المصري في مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا للشباب.

والسؤال هنا هل سنرى يوما ما تكرار حالة "شمايكل" في الملاعب في مختلف دول العالم، الابن يسير على خطى والده في حراسة عرين منتخبه الوطني.

المصدر: RT + الوطن