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سيليتش إلى ثاني أدوار بطولة ويمبلدون

الرياضة

سيليتش إلى ثاني أدوار بطولة ويمبلدون
AFP
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تأهل الكرواتي مارين سيليتش المصنف رابعا الى الدور الثاني من بطولة ويمبلدون الإنجليزية للتنس، بفوزه، اليوم الاثنين، على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا (مصنف 256) 6-1 و6-4و6-4.

وتابع سيليتش، وصيف بطل 2017، نجاحاته على الملاعب العشبية هذا الموسم، محققا فوزه السادس تواليا بعد تتويجه في دورة كوينز الإنجليزية على حساب الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

ويلعب الكرواتي، المصنف خامسا في العالم والذي خسر نهائي العام الماضي أمام "المايسترو" السويسري روجيه فيدرر، في الدور المقبل مع الفائز من مباراة الأسترالي جايسون كوبلر (147) والأرجنتيني غيدو بيا (82).

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

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