مارادونا: أنا غيفارا كرة القدم

وصف أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو مارادونا نفسه بـ "غيفارا كرة القدم"، واعترف بأنه "كان محظوظا" لعدم وجود تقنية الفيديو في مونديال 1986، عندما سجل هدفا بيده في مرمى إنجلترا.

وقال مارادونا في حديثه عن الماضي ومسيرته الكروية، في مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية": "كنت ألعب كرة القدم في الشارع، وكنا نلعب بهذه الطريقة ونضرب الكرة بأيدينا، لقد كنت محظوظا، فعندما قفزت لتسديد الكرة برأسي لمستها بيدي وسجلت الهدف وركضت للاحتفال.. بيتر شيلتون (حارس إنجلترا) لم يشاهد يدي لأنه قفز"، وكان ذلك في الدور ربع النهائي من مونديال المكسيك 1986.

إقرأ المزيد

وقال مارادونا حول مستقبله مع نادي دينامو بريست البيلاروسي، الذي تولى منصب رئاسته لمدة 3 أعوام، إنه "لا يفكر حاليا سوى بمشروعه الجديد مع دينامو بريست البيلاروسي".

وأوضح بطل مونديال 1986: "أول شيء يعتمد عليه المشروع التعرف على اللاعبين في النادي والتعرف على المدينة، والتواجد مع الأشخاص الذين تواصلوا معي، لأنهم أشخاص رائعون، وتواصلوا معي لمشروع طويل الأمد".

وأضاف مارادونا: "هذا الأمر يعطيني أريحية لكي أقوم ببناء فريق قوي ومنافس، ويمكن أن أعطي المشجعين ضمانة للفوز.. لدي خبرة 40 عاما من التواجد في غرف اللاعبين وأعرف ما الذي يحتاجون إليه".

المصدر: "skynewsarabia.com"