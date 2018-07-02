مارادونا يعلق على "واقعة" راموس وصلاح

أكد أسطورة كرة القدم الارجنتينية، دييجو مارادونا، أن قائد فريق ريال مدريد، سيرخيو راموس، كان يستحق الإيقاف لمدة عامين، بعد تسببه في إصابة النجم المصري محمد صلاح.

وقال مارادونا في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية": "كان يجب إيقاف راموس لمدة عامين بعد أن تعمد إصابة محمد صلاح في نهائي دوري دوري أبطال أوروبا".

وأضاف الأسطورة: "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لم يعاقبه لأنه يلعب لريال مدريد، لو كان من ارتكب الخطأ لاعبا في برشلونة، ربما تمت معاقبته، ريال مدريد فريق قوي وناد قوي في أوروبا".

يذكر أن محمد صلاح تلقى إصابة في كتفه الأيسر بعد احتكاك مع راموس في نهائي دوري أبطال أوروبا، بين ريال مدريد وليفربول (3-1)، يوم 26 مايو الماضي، وغاب النجم المصري على إثرها عن المباراة الأولى لمنتخب بلاده في مونديال روسيا 2018.

المصدر: "skynewsarabia.com"