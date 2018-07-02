بوتين يهنئ منتخب بلاده بالإنجاز التاريخي

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتخب بلاده لكرة القدم، ومدربه ستانيسلاف تشيرتشيسوف، بتأهله التاريخي إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2018، على حساب إسبانيا.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف: "بوتين تابع المباراة من البداية وحتى النهائية، كما الآخرون في كل البلد، وشجع منتخبنا. حتى أنه قبل المباراة، في منتصف النهار تقريبا، اتصل الرئيس بالمدير الفني، وتمنى له النجاح في المباراة القادمة، وأشار أيضا، أن لاعبينا عملوا المستحيل تحت قيادة تشيرتشيسوف، وتأهلوا من المجموعة، وهذا يعطيهم الفرصة للعب بحرية، وبكامل قوتهم، وإظهار كل ما لديهم من مواهب".

إقرأ المزيد

وحقق منتخب روسيا مفاجأة كبيرة بتأهله، لأول مرة في تاريخه، إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم، وجاء ذلك على حساب خصم قوي وهو منتخب إسبانيا، بفوزه عليه بركلات الجزاء الترجيحية (4-3)، بعد تعادلهما في الوقت الأصلي بهدف لكل منهما، وفي الوقت الإضافي من دون أهداف.

المصدر: RT