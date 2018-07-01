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بالفيديو .. أهداف مباراتي اليوم الـ 18 من مونديال 2018

01 يوليو 2018 | 22:29 GMT
بالفيديو .. أهداف مباراتي اليوم الـ 18 من مونديال 2018
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Carl Recine / Reuters

جرت اليوم الأحد مباراتان مثيرتان، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي للنسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا.

فقد حقق منتخب روسيا إنجازا تاريخيا بتأهله إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم، عقب فوزه على نظيره الإسباني بركلات الجزاء الترجيحية، بعد تعادلهما في الوقت الأصلي للمباراة (1-1)، وفي الوقت الإضافي من دون أهداف، على ملعب "لوجنيكي"، في العاصمة موسكو.

وانتهت المباراة الثانية اليوم الأحد بالسيناريو ذاته، فقد صعد منتخب كرواتيا إلى الدور ربع النهائي لمونديال 2018، على حساب نظيره الدنماركي بفوزه عليه بركلات الترجيح أيضا، بعد انتهاء القوت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)، والإضافي بالتعادل السلبي.

وسيلتقي بذلك منتخبا روسيا وكرواتيا فيما بينهما، في الدور ربع النهائي للبطولة، يوم السبت المقبل، على ملعب "فيشت" في مدينة سوتشي.

المصدر: RT

 

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