شاهد.. الأوروغواي تطيح ببطلة أوروبا من مونديال روسيا

أقصى منتخب الأوروغواي نظيره البرتغالي، من دور الـ 16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، إثر فوزه عليه (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، على ملعب "فيشت" في مدينة سوتشي.

وصعق المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني البرتغاليين "برازيليي أوروبا" بهدف سريع أحرزه في الدقيقة الثامنة، بتسديدة رأسية بعد تمريرة رائعة من زميله المهاجم لويس سواريز.

ورد قلب الدفاع البرتغالي بيبي بهدف التعادل لبرازيليي أوروبا، في الدقيقة الـ 55، بتسديدة رأسية بعد تمريرة من الجهة اليسرى.

واستقبلت شباك منتخب الأوروغواي، بذلك الهدف الأول في مونديال روسيا، حتى الآن.

ووضع المهاجم إدينسون كافاني منتخب بلاده في المقدمة مرة ثانية، بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له، عند الدقيقة 62، بتسديدة رائعة ومتقنة من حدود منطقة الجزاء، في الزاوية اليمنى البعيدة، ليقود بلاده إلى دور الثمانية الكبار.

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وضرب منتخب الأوروغواي موعدا في الدور ربع النهائي للبطولة مع نظيره الفرنسي، الذي أقصى بدوره منتخب الأرجنتين، من المونديال بفوزه عليه (4-3)، في المباراة التي جرت بينهما، في وقت سابق من اليوم أيضا، على ملعب قازان.

المصدر: RT

نايف الكوردي