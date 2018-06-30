التشكيلة الأساسية للملحمة الكروية بين البرتغال والأوروغواي

يحتضن ملعب "فيشت" في مدينة سوتشي، اليوم السبت، الساعة (21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مباراة من العيار الثقيل، بين منتخبي البرتغال والأوروغواي، ضمن دور الـ 16 لمونديال 2018.

وفيما يلي التشكيلة الرسمية، التي اختارها كل من المدير الفني للمنتخب البرتغالي، فرناندو سانتوس، والمدير الفني لمنتخب الأوروغواي، أوسكار تاباريز، لخوض هذه المباراة:

المصدر: "twitter/fifaworldcup_ar"

نايف الكوردي