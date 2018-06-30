شاهد.. أهداف أول مباراتي دور الـ 16 لمونديال روسيا

أصبح منتخبا فرنسا والأوروغواي أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي للنسخة الـ 21 من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا.

وحجز منتخب فرنسا "الديوك" مقعدا له في دور الثمانية الكبار، على حساب نظيره التانغو الأرجنتيني، إثر فوزه عليه (4-3)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، في مدينة قازان.

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بينما وصل منتخب الأورغواي إلى الدور ذاته، على حساب نظيره البرتغالي، بطل "يورو 2016"، عقب فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم اليوم أيضا، على ملعب "فيشت" في مدينة سوتشي.

وسيلعب منتخب فرنسا، بطل مونديال 1998، والأوروغواي، بطل العالم (1930، 1950)، فيما بينهما يوم الجمعة المقبل، في مدينة "نيجني نوفغورود".

المصدر: RT