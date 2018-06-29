محمد النني ينعي مواطنه "بنزيما"

نعى الدولي المصري، محمد النني، لاعب خط وسط فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، اللاعب محمد فاروق "بنزيما"، مهاجم نادي سيدي سالم، الذي توفي إثر إصابته بأزمة قلبية.

وكتب محمد النني "تغريدة" عبر حسابه على "تويتر": "بخالص الحزن والأسى ننعي اللاعب محمد فاروق بنزيمة مهاجم الاتحاد الاسكندري السابق، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب".

بخالص الحزن والاسى ننعي أسرة اللاعب محمد فاروق بنزيمة مهاجم الاتحاد السكندري السابق

ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته يارب — Mohamed ELNeny (@ElNennY) 29 июня 2018 г.

المصدر: "twitter/elnenny"