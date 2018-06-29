 
مباشر

محمد النني ينعي مواطنه "بنزيما"

الرياضة

محمد النني ينعي مواطنه
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kg2r

نعى الدولي المصري، محمد النني، لاعب خط وسط فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، اللاعب محمد فاروق "بنزيما"، مهاجم نادي سيدي سالم، الذي توفي إثر إصابته بأزمة قلبية.

وكتب محمد النني "تغريدة" عبر حسابه على "تويتر": "بخالص الحزن والأسى ننعي اللاعب محمد فاروق بنزيمة مهاجم الاتحاد الاسكندري السابق، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب".

المصدر: "twitter/elnenny"

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا