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أسرع هدف في دور المجموعات لمونديال روسيا

29 يونيو 2018 | 16:34 GMT
أسرع هدف في دور المجموعات لمونديال روسيا
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/ Reuters

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أسرع هدف في دور المجموعات بطولة كاس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا، بنتيجة إحصائيات دور المجموعات.

وسجل النجم كريستيانو رونالدو باكورة أهدافه في مونديال 2018، مبكرا بعد ثلاث دقائق و30 ثانية، من ضربة جزاء، في مرمى الحارس الإسباني دافيد دي خيا، في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية للمونديال.

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ووقع الدون رونالدو "صاروخ ماديرا" على ثلاثية في مرمى الماتادور الإسبتني، ليصبح صاحب أول "هاتريك" في مونديال روسيا.

كما أحرز النجم البرتغالي هدفا سريعا آخر، في الدقيقة الثالثة و57 ثانية، قاد به منتخب بلاده إلى الفوز على المغرب، في الجولة الثانية للبطولة، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف، حتى الآن.

وأصبح هدف رونالدو في مرمى دي خيا، ثالث أسرع هدف من ضربة جزاء في نهائيات بطولة كأس العالم على الإطلاق بعد هدف المهاجم الهولندي روبن فان بيرسي ضد البرازيل 2014، عندما سجل هدفا في الدقيقة الثانية، بينما سجل يوهان نيسكينس أسرع هدف على الإطلاق في مرمى ألمانيا الغربية، بمونديال ألمانيا 1974، بعد مرور 90 ثانية.

فيما سجل المهاجم التركي هاكان شوكر، أسرع هدف في تاريخ كأس العالم، في مرمى كوريا الجنوبية، بعد 11 ثانية من بداية المباراة، في مونديال 2002، في اليابان وكوريا الجنوبية.

المصدر: وكالات 

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