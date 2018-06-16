رونالدو .. بطولة جديدة ورقم قياسي جديد في تاريخ كرة القدم

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل في مباريات نهائيات 8 بطولات عالمية كبرى بكرة القدم، متتالية، بعد أن قاد بلاده للتعادل أمام إسبانيا في مونديال روسيا.

فلم يخرج كريستيانو رونالدو من نهائيات النسخ الأربع الماضية لبطولة كأس الأمم الأوروبية (2004، 2008، 2018، 2016)، وكأس العالم (2006، 2010، 2014، 2018)، إلا وسجل هدفا على الأقل.

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وأحرز النجم البرتغالي "صاروخ ماديرا" ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى منتخب إسبانيا، في المباراة التي جرت بينهما، أمس الجمعة، على ملعب "فيشت" في مدينة سوتشي، وذلك في إطار منافسات المجموعة الثانية لمونديال روسيا 2018.

وأصبح كريستيانو رونالدو رابع لاعب يسجل في نهائيات أربع نسخ متتالية من بطولة كأس العالم، أعوام (2006، 2010، 2014، 2018)، بعد البرازيلي بيليه، والألمانيين ميروسلاف كلوزه، وأويي سيلر.

ورفع النجم البرتغالي، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، رصيده إلى 6 أهداف في تاريخ مشاركاته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم (4 نسخ)، متفوقا بفارق هدف على غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأصبح رونالدو، الذي وقع على أول ثلاثة أهداف "هاتريك" له في مباراة ضمن نهائيات كأس العالم، اللاعب الأكبر سنا في تاريخ البطولة العالمية، الذي يسجل "هاتريك"، وذلك في عمر 33 عاما و130 يوما.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي