بالأرقام .. تونس تتصدر العرب وتصعد بمصر في مونديال روسيا

أنهى منتخب تونس "نسور قرطاج"، مشاركته في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، كأفضل منتخب عربي، وساعد نظيره المصري على النهوض من قاع المونديال.

وخرج منتخب "نسور قرطاج"، بانتصار من البطولة حققه على نظيره البنمي (2-1)، اليوم الخميس، وذلك في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، وهو الثاني له في تاريخ مشاركاته في نهائيات كأس العالم، وذلك بعد الأول على المكسيك (3-0)، في مونديال الأرجنتين 1978.

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وحصد منتخب تونس ثلاث نقاط في البطولة بعد هذا الانتصار، مقابل خسارتين أمام كل من إنجلترا(1-2)، وبلجيكا (2-5)، وبالتالي سجل لاعبوه 5 أهداف، مقابل 8 أهداف هزت شباكه.

وجاء المنتخب السعودي في المرتبة الثانية بين المنتخبات العربية، بفوز على مصر (2-1)، مقابل خسارتين أمام كل من روسيا (0-5)، والأوروغواي (0-1)، وبالتالي سجل لاعبو الأخضر هدفين مقابل 7 أهداف لامست شباكهم.

وحل المنتخب المغربي في المركز الثالث، برصيد نقطة واحدة، حصدها من تعادل مثير أمام إسبانيا (2-2)، بينما خسر بصعوبة أمام كل من إيران والبرتغال، وبنتيجة واحدة بهدف يتيم في كل مباراة، .

في حين، تذيل منتخب مصر قائمة المنتخبات العربية من دون نقاط، لتعرضه لثلاث هزائم متتالية أمام كل من الأوروغواي (0-1)، وروسيا (1-3)، والسعودية (1-2)، بينما أنقذ منتخب "نسور قرطاج" نظيره المصري "الفراعنة"، من المركز الأخير بفوزه على منتخب بنما، المشارك لأول مرة في تاريخه في نهائيات بطولات كأس العالم.

المصدر: RT