بولندا تعمق جراح منتخب الفراعنة في المونديال

ترك منتخب بولندا المركز الأخير في دور المجموعات لمونديال روسيا 2018، لنظيره المصري، وذلك بعد فوزه على نظيره الياباني (1-0)، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة.

وحصدت بولندا أول ثلاث نقاط لها في البطولة، وخرجت من قائمة أسوأ المنتخبات في المونديال.

ويحتل منتخب الفراعنة أسوأ مركز في البطولة حتى الآن، قبل نهاية مباريات المجموعة السابعة، بالرغم من أدائه المتوسط في البطولة إذ أن أبناء كوبر قدموا أداء مميزا وخسروا في الدقيقة الأخيرة في مباراتين (الأوروغواي و السعودية) ولا يستحق المركز الأخير أو قبل الأخير في حال خسارة بنما أمام تونس.

المصدر: RT