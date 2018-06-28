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بعد استبعاده من إسبانيا.. عمر عصر: أتشرف بتمثيل مصر في أي وقت (فيديو)

الرياضة

بعد استبعاده من إسبانيا.. عمر عصر: أتشرف بتمثيل مصر في أي وقت (فيديو)
deutschlandfunkkultur.de
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أكد نجم منتخب تنس الطاولة المصري عمر عصر، والذي تم استبعاده أمس بقرار من البعثة المصرية المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط بإسبانيا، أنه يتشرف بتمثيل مصر في أي وقت وكل زمان.

ونشر عصر عبر صفحته الشخصية في فيسبوك فيديو نفى خلاله توجيه أي إساءة لمصر، وأبدى استعداده الدائم لتمثيل المنتخب المصري في المحافل الدولية.

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وكانت وكالات مصرية قد تحدثت عن ترحيل عصر من البعثة المصرية بسبب عبارات مسيئة لمصر صدرت منه.

المصدر: وكالات مصرية

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