ترحيل بطل مصر في تنس الطاولة من دورة البحر المتوسط

قررت البعثة المصرية المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تستضيفها إسبانيا، إيقاف بطل تنس الطاولة المصري عمر عصر، المشارك في الدورة بسبب عبارات مسيئة لمصر صدرت منه.

وتم اتخاذ قرار الإيقاف بعد وصول معلومات وتوصية بذلك من عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة وإداري فريق تنس الطاولة بالدورة، محمد نور، نتيجة ما بدر من اللاعب أثناء مباراته مع لاعب من تركيا، إذ تفوه اللاعب المصري بعبارات مسيئة لمصر، وأعرب عن عدم رغبته في تمثيلها.

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وتم عرض مذكرة بمقترح الإيقاف من خلال الدكتور علاء مشرف ممثل الاتحاد الدولي لتنس الطاولة وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، على كل من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس هشام حطب، ورئيس البعثة المصرية المهندس هشام نصر، وجرى الاتصال برئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة معتز عاشور، وعلى الفور تم اتخاذ قرار الإيقاف والترحيل بإجماع المسؤولين المذكورين مع إبلاغ اللجنة المنظمة للدورة بعدم استكمال اللاعب عمر عصر سائر مبارياته في البطولة وجاري حاليا تغيير موعد عودته .

يذكر أن اللاعب عمر عصر هو المصنف أولا في هذه البطولة، وهو حامل لقب مسابقة فردي الرجال في البطولة السابقة.

المصدر: اليوم السابع