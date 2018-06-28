اليابان تتأهل للدور الثاني رغم الهزيمة أمام بولندا (فيديو)

تأهل المنتخب الياباني للدور الثاني رغم خسارته أمام نظيره البولندي 0-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة لمونديال روسيا.

وجاء هدف بولندا عن طريق جان بيدناريك في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.

وكانت بولندا قد ودعت البطولة منذ الجولة الماضية بعد تلقيها لخسارتين متتاليتين أمام كل من السنغال 1-2 وكولومبيا 0-3.

واستفاد المنتخب الياباني (4 نقاط) الذي تأهل كوصيف خلف كولومبيا المتصدرة (6 نقاط) بعدما فازت الأخيرة على السنغال صاحبة المركز الثالث بـ(4 نقاط) بهدف دون رد.

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المصدر: RT