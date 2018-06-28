مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لمواجهة اليابان وبولندا

يحتضن ملعب مدينة فولغوغراد، اليوم الخميس في الساعة 17:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مواجهة مثيرة بين منتخبي اليابان وبولندا ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة الثامنة.
وفيما يلي التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها كل من المدير الفني لمنتخب اليابان، إكيرا نيشينو، والمدير الفني لنظيره البولندي، آدم ناوالكا، مباراتهما الثالثة في مونديال 2018:
#JPN #POL— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) 28 июня 2018 г.
طريقة لعب منتخبي اليابان - بولندا#JPNPOL #روسيا2018 pic.twitter.com/ylFr0SnL5W
⏰ ساعة إلى بداية أول مباراتين! ⏰#JPN #POL— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) 28 июня 2018 г.
هنا التشكيلة الرسمية اليابان - بولندا
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المصدر: twitter/fifaworldcup