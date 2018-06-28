المنتخب الألماني يشكر روسيا على حسن الضيافة ويعتذر من مشجعيه

شكر المنتخب الألماني لكرة القدم روسيا مستضيفة النسخة الـ21 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، عبر تغريدة نشرها الموقع الرسمي للمنتخب الألماني عبر "تويتر" اليوم الخميس.

وكتب المنتخب الألماني في تويتر:" أعزائي المشجعين، نشعر بخيبة أمل مثلكم، كأس العالم تجري كل 4 أعوام، نعتذر لعدم لعبنا كأبطال للعالم، إنها لحظات مؤلمة لقد استحقينا الخروج من المونديال".

Your support across the globe was incredible. We celebrated together in 2014, but sometimes in football you have to accept defeat and admit that your opponents were better.



Congrats to #SWE and #MEX, and of course to #KOR on their win.



Thanks to Russia for your hospitality! pic.twitter.com/g5yrMtl3GS — Germany (@DFB_Team_EN) 28 июня 2018 г.

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وأضاف المنتخب: "لقد كان دعمكم عبر العالم رائعا، احتفلنا معا عام 2014، لكن في بعض الأحيان في كرة القدم، عليك أن تتقبل الهزيمة وأن تعترف بأن خصومك كانوا أفضل، نبارك للسويد والمكسيك التأهل ونبارك لكوريا الجنوبية على الفوز".

وختم المنتخب تغريدته بعبارة:"شكرا روسيا على حسن ضيافتكم".

المصدر: DFB_Team_EN/twitter