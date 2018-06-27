شاهد.. كوريا الجنوبية تطيح بألمانيا من مونديال روسيا

ودع حامل اللقب منتخب ألمانيا بطولة كأس العالم المقامة في روسيا بعد خسارته اليوم أمام كوريا الجنوبية (0-2)، واحتلاله المركز الأخير في المجموعة السادسة.

وأحرز ثنائية الكوريين، كيم يونغ جون، وسون هيونغ مين، في الدقيقتين (92 و96).

وكان المنتخب الألماني بحاجة إلى الفوز بأكبر عدد من الأهداف للتأهل إلى دور الـ16، ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه، الذي حققه في النسخة الماضية لبطولة كأس العالم التي أقيمت في البرازيل (2014).

وبهذه النتيجة يتجمد رصيد ألمانيا عند ثلاث نقاط في ذيل ترتيب المجموعة السادسة، وارتفع رصيد كوريا الجنوبية إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث، بينما تأهلت السويد إلى الدو الـ16 في صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن المكسيك الوصيفة، بعد فوز "أحفاد الفايكينغ" على "التريكولور" بثلاثية نظيفة.

المصدر: RT