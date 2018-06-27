شاهد.. أهداف مباريات اليوم الـ 14 من مونديال روسيا 2018

شهد اليوم الرابع عشر من نهائيات النسخة الـ 21 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا، مفاجأة من العيار الثقيل بخروج منتخب ألمانيا، حامل اللقب من دور المجموعات.

ومني منتخب ألمانيا بهزيمة مذلة أمام نظيره الكوري الجنوبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات، ليخرج من البطولة بخفي حنين.

وتذيلت ألمانيا قائمة المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف خلف كوريا الجنوبية وودعتا المونديال معا.

بينما انتزع منتخب السويد صدارة المجموعة من نظيره المكسيكي، إثر فوزه الساحق عليه بثلاثية نظيفة، وتأهلا سوية إلى دور الـ 16 الكبار.

وفي المجموعة الخامسة، أنجز المنتخب البرازيلي مهمته، وتأهل إلى الدور الثاني من البطولة، عقب انتصاره على نظيره الصربي بهدفين نظيفين.

كما حجز منتخب سويسرا مقعدا له في دور الـ 16 الكبار، بعد تعادله مع نظيره الكوستاريكي بهدفين لكل منهما.

المصدر: RT

نايف الكوردي