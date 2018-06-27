صعد منتخب البرازيل إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم 2018، عقب فوزه على نظيره الصربي (2-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

وافتتح البرازيلي باولينيو التسجيل لمنتخب "راقصي السامبا"، في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول، بتسديدة من فوق رأس الحارس الصربي.

لمشاهدة هدفي هذا اللقاء وشريط أهداف المباريات الأخرى، عبر الرابط التالي: البرازيل تتفادى مصير ألمانيا في مونديال روسيا

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وأحرز المدافع البرازيلي تياغو سيلفا هدف الأمان الثاني للسيليساو، في الدقيقة 68، بتسديدة رأسية قوية في المقص اليسر القريب، بعد ضربة ركنية من الجهة اليسرى.

وتصدرت البرازيل، بطل العالم 5 مرات، قائمة المجموعة الخامسة، برصيد 7 نقاط، وضربت موعدا في الدور الثاني مع المكسيك، وصيفة بطلة المجموعة السادسة.

المصدر: RT