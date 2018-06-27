البرازيل لتفادي مصير ألمانيا .. التشكيلة الأساسية

يحتضن ملعب "سبارتاك" في موسكو، مباراة على صفيح ساخن بين منتخبي البرازيل وصربيا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة (21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
وفيما يلي التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها كل من المدير الفني لمنتخب البرازيل، ادينور ليوناردو باتشي (تيتي)، والمدير الفني لنظيره الصربي، ملادين كرستاييتش، هذه المباراة المصيرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "روسيا 2018":
🚨 ساعة واحدة لإنطلاق ثاني مباراتين 🚨— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) 27 июня 2018 г.
هنا تشكيلة المباراة الأولى
صربيا 🆚 البرازيل #SRB #BRA
تابعوها على المدونة المباشرة 👈 https://t.co/YaFvz4Omcd#SRBBRA #روسيا2018 pic.twitter.com/XsJa5G3FX0
تابعوا معنا الجولة الأخيرة للمجموعة الخامسة.#BRA - #SUI - #SRB - #CRC— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) 27 июня 2018 г.
هنا الترتيب قبل بداية المباريات..
من برأيك سيتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب؟ pic.twitter.com/LBjdWP0Xbp
المصدر: "twitter/fifaworldcup"