الـ "يويفا" يفجر مفاجأة من العيار الثقيل تخص ميلان

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الأربعاء، إنه استبعد فريق ميلان الإيطالي من المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل عقب تحقيق بشأن الأمور المالية للنادي.

وفتح الـ (يويفا) تحقيقا في الشؤون المالية للنادي الإيطالي لتحديد مدى توافقها مع قواعد اللعب المالي النظيف.

وقال الاتحاد الأوروبي: "تم استبعاد النادي من المشاركة في أي مسابقة أوروبية قادمة سيتأهل إليها في الموسمين المقبلين (موسم 2018-2019 أو 2019-2020 شريطة التأهل إليها".

وتأهل الروسونيري إلى الدوري الأوروبي للموسم المقبل، ولذلك سيحظر عليه المشاركة في هذه البطولة.

ويحق لفريق ميلان الطعن في القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية في مدينة لوزان السويسرية.

المصدر: "رويترز"