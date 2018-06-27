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النجمة كفيتوفا تنسحب من دورة إيستبورن  

الرياضة

النجمة كفيتوفا تنسحب من دورة إيستبورن  
Reuters
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أعلن منظمو دورة إيستبورن الإنجليزية للتنس، اليوم الأربعاء، انسحاب النجمة التشيكية بترا كفيتوفا، من البطولة، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وكان من المفترض أن تواجه بيترا كفيتوفا، المصنفة ثالثة، منافستها البولندية أغنيشكا رادفانسكا، في الدور الثالث للبطولة، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 770 ألف دولار.

وقالت كفيتوفا: "أنا محبطة جدا للانسحاب من بطولة إيستبورن هذا الصباح. شعرت بألم في عضلات الفخذ الخلفية في نهائي دورة برمنغهام، ورغم أني وضعت ضمادة أثناء اللعب هنا بالأمس فإني وجدت نفسي في حالة أسوأ عندما استيقظت اليوم".

وأوضحت النجمة التشيكية، بطلة ويمبلدون عامي (2011 و2014): "مع اقتراب موعد بطولة ويمبلدون لا يمكنني المخاطرة بتفاقم الإصابة لو لعبت اليوم".

المصدر: "رويترز"

 

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