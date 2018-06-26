نقل الأسطورة دييغو مارادونا إلى المستشفى بعد مباراة الأرجنتين ونيجيريا

نقل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا إلى المستشفى، بعد مباراة منتخب بلاده ضد نظيره النيجيري (2-1)، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2018 لكرة القدم.

وأصيب مارادونا بوعكة صحية بعد أن عاش على أعصابه طوال مباراة منتخب التانغو ضد نيجيريا، التي انتزع فيها منتخب الأرجنتين الفوز في الدقائق الأخيرة منها وتأهل إلى الدور الثاني للمونديال.

ونقل مارادونا إلى مستشفى في مدينة سان بطرسبورغ لتلقي العلاج اللازم والاطمئنان على صحته.

BREAKING: Diego Maradona rushed to hospital after Argentina victory at World Cup. https://t.co/7DyPiWUeTD pic.twitter.com/RJxmgsWPHa — LADbible (@ladbible) June 26, 2018

How did Maradona slip Coke into Russia?🧐 pic.twitter.com/MtMJ1m6gr6 — Ofentse Mwase 🎞🎥🔥🔥🔥 (@unclescrooch) June 26, 2018

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المصدر: "sports.ru"

نايف الكوردي