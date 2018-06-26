شاهد.. أغلى صورة ومشهد في مونديال روسيا

عاشت الجماهير الأرجنتينية على أعصابها مع الأسطورة دييغو مارادونا طوال مباراة منتخب التانغو مع نيجيريا (2-1)، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2018.

وحبس الأسطورة دييغو مارادونا والجماهير الأرجنتينية أنفاسهم حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، عندما أحرز قلب الدفاع ماركو روخو هدف الفوز للتانغو، قبل أربع دقائق من الوقت الأصلي للقاء، ليتنفس صعداء.

وحمل الأسطورة مارادونا صورة كبيرة لنفسه، وهو يعبر عن فرحته بشكل "هيستيري" بالفوز، لتتجه كاميرات أجهزة الهواتف المحمولة صوبه.

Reuters

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المصدر: RT

نايف الكوردي