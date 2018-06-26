رسميا.. إنتر ميلان يضم نايغولان

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي عبر حسابه في موقع تويتر، تعاقده رسميا مع نجم فريق روما، لاعب الوسط البلجيكي رادغا نايغولان، بعقد يمتد لأربعة مواسم.

ووصل نايغولان إلى إيطاليا عام 2006، وانضم إلى نادي إيميليا في دوري الدرجة الثانية، وبعد سنوات من التألق تقدم خطوة جديدة بالانضمام إلى نادي كالياري في الدرجة الأولى عام 2010.

وخلال فترة سوق الانتقالات الشتوية لعام 2014، انضم نايغولان إلى روما، وقدم صاحب الـ30 عاما 4 مواسم على أعلى مستوى مع "الذئاب"، وهذا ما جعله مطلوبا من عدة أندية أوروبية، إلا أن اختياره وقع على إنتر ميلان، الذي وقع له عقدا يمتد حتى العام 2022.

المصدر: وكالات