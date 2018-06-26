رسميا.. السعودية تمدد عقد المدرب بيتزي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تجديد عقد مدرب المنتخب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، حتى نهاية كأس أمم آسيا 2019، بعد الخروج من الدور الأول لمونديال روسيا.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نبأ تجديد عقد بيتزي، حتى نهاية بطولة كأس أمم آسيا.

📄| #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم يمدد عقد المدير الفني للمنتخب الأول خوان بيتزي حتى نهاية كأس آسيا.. pic.twitter.com/jvDpstKYo7 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٢٦ يونيو ٢٠١٨

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وفاز الأخضر على نظيره المصري أمس الاثنين، بهدفين مقابل هدف، في آخر مباريات الفريقين خلال مونديال روسيا.

واحتل منتخب السعودية، المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على مصر وخسارتين أمام كل من روسيا 0-5 وأوروغواي 1-0.

وكانت العديد من التقارير قد تحدثت عن قرب الاستغناء عن المدرب الأرجنتيني بعد الخسارتين المتتاليتين أمام كل من روسيا بخماسية نظيفة والأوروغواي 1-3.

المصدر: twitter/SaudiNT +وكالات