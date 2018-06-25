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شاهد.. أهداف مباراة مصر والسعودية في مونديال روسيا

25 يونيو 2018 | 14:34 GMT
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/ Reuters

تغلب المنتخب السعودي على نظيره المصري (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما ليوم، في الجولة الثالثة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الأولى لمونديال روسيا 2018.

وبادرت مصر في افتتاح باب التسجيل بهدف حمل توقيع النجم محمد صلاح في الدقيقة (22)، قبل أن يدرك سلمان الفرج التعادل للأخضر السعودي، بعدما ترجم ركلة جزاء إلى هدف، في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لشوط المباراة الأول.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سجل سالم الدوسري الهدف الثاني والفوز، في الدقيقة (95).

ولن يكون لهذه المباراة أي تأثير على مسار المنتخبين في البطولة، بحكم تأكد خروجهما في وقت سابق من المنافسات، بعدما تلقيا هزيمتين متتاليين أمام منتخبي أوروغواي وروسيا.

المصدر: RT

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