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بالفيديو.. أهداف مباريات اليوم الـ 12 من مونديال روسيا

25 يونيو 2018 | 21:29 GMT
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/ Reuters

شهد اليوم الثاني عشر لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا، أربع مباريات غاية في الإثارة.

فقد ودع المنتخب السعودي مونديال روسيا 2018، بانتصار معنوي على نظيره المصري (1-2)، في الوقت القاتل من "الديربي العربي"، الذي جمعهما، على ملعب مدينة فولغوغراد.

وخرج منتخب مصر بخيبة أمل كبيرة من نهائيات النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم "روسيا 2018".

بينما انتزع منتخب الأوروغواي صدارة المجموعة الأولى، من نظيره الروسي، بعد أن حقق فوزا عريضا عليه بثلاثة أهداف من دون رد، في مدينة سمارا.

وسيلعب منتخب الأوروغواي في دور الـ 16 للمونديال، مع نظيره البرتغال الذي خرج من عنق الزجاجة أمام منتخب إيران، إثر تعادله معه بهدف لمثله، على ملعب "موردوفيا" في مدينة سارانسك، واحتل المركز الثاني، في المجموعة الثانية، برصيد 5 نقاط.

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بينما تصدر منتخب إسبانيا قائمة المجموعة الأولى بفارق الأهداف، بعد تعادله أيضا بشق الأنفس مع المغرب بهدفين لكل منهما، في مدينة كالينينغراد، وبالتالي ضرب موعدا في الدور المقبل مع نظيره الروسي، صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى للمونديال.

المصدر: RT

نايف الكوردي

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