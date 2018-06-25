البرتغال تخرج من عنق الزجاجة أمام إيران

حجز منتخب البرتغال مقعدا له في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2018، عقب تعادله مع نظيره الإيراني في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الاثنين، في الجولة الثالثة الأخيرة لدرو المجموعات.

وافتتح البرتغالي ريكاردو كواريجما التسجيل لبلاده، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، بتسديدة رائعة من على مشارف منطقة الجزاء في الزاوية العليا اليسرى.

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وأهدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فرصة مضاعفة النتيجة، عند الدقيقة 53، بإضاعته، ضربة جزاء، إذ تصدى الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند لكرته ببراعة.

ورد الإيراني كريم انصاري بهدف التعادل لمنتخب بلاده، في الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا من الضائع، من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو (VAR).

لمشاهدة أهداف المباراة عبر الرابط التالي: شريط أهداف مباراة البرتغال وإيران

واحتل منتخب البرتغال المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف

خلف إسبانيا، وبالتالي ضرب موعدا في الدور الثاني مع نظيره الروسي ثاني المجموعة الأولى.

المصدر: RT

نايف الكوردي