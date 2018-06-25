البرتغال وإيران في مواجهة على صفيح ساخن .. التشكيلة الأساسية

كشف مدربا البرتغال وإيران التشكيلة الأساسية لمنتخبي بلديهما، لخوض المباراة الهامة، التي تجمعهما اليوم الاثنين، في الساعة (21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، ضمن مونديال روسيا 2018.

وفيما يلي التشكيلة الرسمية، التي اختارها كل من المدير الفني للمنتخب البرتغالي، فرناندو سانتوس، والمدير الفني لمنتخب إيران، البرتغالي كارلوس كيروش، لخوض هذه المباراة المصيرية:

المصدر: RT

نايف الكوردي