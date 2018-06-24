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إنجاز مصري تاريخي مرتقب في مونديال روسيا

24 يونيو 2018 | 11:27 GMT
إنجاز مصري تاريخي مرتقب في مونديال روسيا
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Antonin THUILLIER / AFP

تترقب الجماهير المصرية اللقاء الذي سيجمع غدا "الفراعنة" بالمنتخب السعودي، في إطار الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لمونديال روسيا 2018.

وستكون مباراة الغد، الفرصة الأخيرة لحارس المنتخب المصري المخضرم عصام الحضري، لدخول سجلات الأرقام القياسية في كأس العالم.

ففي حال مشاركته في اللقاء، سيصبح الحضري أكبر لاعب في التاريخ يشارك في النهائيات.

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ويبقى قرار مشاركة الحضري بيد المدرب الأرجنتيني لمنتخب مصر هيكتور كوبر، الذي لم يتخذ بعد قراره، رغم أن مباراة السعودية ومصر شكلية، على اعتبار أن الفريقين فقدا كل آمالهما في التأهل إلى الدور الثاني.

وسيصبح سن الحضري غدا 45 عاما وخمسة أشهر، و13 يوما، وسيحطم في حال مشاركته في المباراة، الرقم القياسي المسجل باسم فريد موندراغون حارس مرمى كولومبيا، الذي شارك في مونديال 2014 وهو في سن 43 عاما وثلاثة أيام.

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ويعتبر الحضري من أبرز الحراس الذين أنجبتهم الكرة المصرية، وتوج بعدة ألقاب خلال مسيرته الحافلة، سواء مع منتخب بلاده، أو مع الفرق التي دافع عن ألوانها.

المصدر: وكالات

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