محمد صلاح "مواطن فخري" في الشيشان

منح رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف صفة "المواطن الفخري" لنجم كرة القدم المصري محمد صلاح.

وكتب قديروف في قناته الرسمية على تطبيق "تلغرام": "محمد صلاح مواطن فخري لجمهورية الشيشان!... هذه الليلة وقعت مرسوما بمنح لاعب كرة القدم العظيم، عضو المنتخب المصري و"ليفربول" هذه الصفة الفخرية".

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وأعرب قديروف عن قناعته بأنه ستقام قريبا مباراة ودية بين نادي "أحمد" غروزني والمنتخب المصري.

جدير بالذكر أن منتخب مصر الذي يشارك في مونديال روسيا استقر في مدينة غروزني، عاصمة جمهورية الشيشان. وسيلعب المباراة الأخيرة له ضمن دور المجموعات مع منتخب السعودية في مدينة فولغوغراد يوم الـ 25 يونيو الجاري.

المصدر: إنترفاكس