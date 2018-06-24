كوبر يطمئن الجماهير المصرية بتصريح جريء

أكد المدرب الأرجنتيني لمنتخب مصر هيكتور كوبر، أنه يتحمل مسؤولية الخروج المبكر للفراعنة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وقال كوبر لوسائل إعلام مصرية: "أنا كمدرب كرة قدم، وإذا كنا نبحث عن المسؤول في عدم تجاوز دور المجموعات، فيمكنني تحمل المسؤولية. ولهذا فإن كل الناس يمكنهم أن يطمئنوا ويهدؤوا.. هناك العديد من الأسباب التي جعلتنا نخرج من البطولة مبكرا، من بينها عدم تأهل الفراعنة لكأس العالم منذ 28 عاما، بالإضافة إلى عناصر كثيرة لو تحدثنا عنها بالتفصيل ستتضح لنا الأسباب".

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وتابع :"أعي جيدا أن الطموحات كانت كبيرة للشعب المصري، لكننا نشاهد اليوم المنتخب الألماني (حامل اللقب) يفوز بشق الأنفس، ويعاني في تجاوز دور المجموعات".

وودعت مصر مونديال روسيا من دور المجموعات، بعد خسارتها أمام أوروغواي في المباراة الأولى بهدف دون رد، قبل أن تتلقى خسارة قاسية أمام مستضيف البطولة منتخب روسيا (1-3).

وستخوض مصر غدا مباراتها الثالثة الأخيرة في مونديال 2018، حيث ستواجه السعودية التي فقدت بدورها كل آمالها في بلوغ الدور الثاني.

المصدر: وكالات