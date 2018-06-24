مونديال 2018.. مشجعة إيرانية تتبرّج وتكشف بطنها للجمهور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، صورة مثيرة التقطت لإحدى المشجعات الإيرانيات خلال المباراة التي جمعت المنتخب الإيراني بنظيره الإسباني الأربعاء الماضي.

وأثارت الصورة جدلا واسعا، حيث بدت المشجعة الإيرانية في المدرجات مختلفة تماما عن صورتها الشخصية الموجودة على بطاقة هويتها التشجيعية.

وظهرت الفتاة في الصورة الشخصية مرتدية حجابا يغطي رأسها وجزءا من رقبتها، بينما ظهرت في المدرجات بدون حجاب، كاشفة بطنها.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة إيران وإسبانيا، التي تدخل ضمن منافسات المجموعة الثانية لمونديال روسيا 2018، انتهت بفوز إسبانيا بهدف مقابل لاشيء.

المصدر: لينتا.رو