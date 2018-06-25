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طبيب روسي يطلب يد صديقته الكولومبية للزواج مع شرط غريب! (فيديو)

25 يونيو 2018 | 14:19 GMT
طبيب روسي يطلب يد صديقته الكولومبية للزواج مع شرط غريب! (فيديو)
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/ Reuters

طلب طبيب روسي يد صديقته الكولومبية للزواج، في مدرجات ملعب قازان، الذي احتضن أمس، مباراة كولومبيا وبولندا في مونديال روسيا، لكنه اشترط تقديم الخاتم مع تسجيل كولومبيا هدفها الأول.

ولم تتوان الفتاة، التي تبدو من المولعات بكرة القدم، في قبول العرض، حيث احتضنت صديقها وبدت في غاية السعادة.

ونشر يفغيني يفنيفيتش، الذي كان شاهدا على اللحظة الرومانسية، تغريدة على حسابه في تويتر، وكتب: "أمس في المباراة بين كولومبيا وبولندا، وقعت قصة لطيفة جدا.
قدم سيرغي، وهو طبيب من تومسك، عرضا لصديقته الكولومبية كارين. والحقيقة هي أنه كان هناك شرط واحد، وهو أن يمنح سيرغي الخاتم لصديقته فقط بعد أن تحرز كولومبيا هدفا. كم كنت قلقا لمدة 40 دقيقة! ياري مينا (مسجل الهدف الأول لكولمبيا) لقد خلقت عائلة".

وانتهب مواجهة كولومبيا وبولندا، التي تدخل في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة لمونديال روسيا، بفوز الكولومبيين، بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل ثلاثية كولومبيا ياري مينا، ورادميل فالكاو، وخوان كواردادو، في الدقائق (40، 70 و75).

المصدر: sports.ru

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