طبيب روسي يطلب يد صديقته الكولومبية للزواج مع شرط غريب! (فيديو)

طلب طبيب روسي يد صديقته الكولومبية للزواج، في مدرجات ملعب قازان، الذي احتضن أمس، مباراة كولومبيا وبولندا في مونديال روسيا، لكنه اشترط تقديم الخاتم مع تسجيل كولومبيا هدفها الأول.

ولم تتوان الفتاة، التي تبدو من المولعات بكرة القدم، في قبول العرض، حيث احتضنت صديقها وبدت في غاية السعادة.

Вчера на матче Колумбии и Польши случилась очень милая история.

Сергей- врач из Томска, сделал предложение своей девушке, колумбийке Карэн.

Правда было там одно условие - он дарит кольцо только после гола Колумбии.

Ох как я переживал первые 40 минут😂

Йерри Мина-ты создал семью! pic.twitter.com/Sgou4nWZS0 — Evgeniy Evnevich (@eugen_evnevich) 25 июня 2018 г.

ونشر يفغيني يفنيفيتش، الذي كان شاهدا على اللحظة الرومانسية، تغريدة على حسابه في تويتر، وكتب: "أمس في المباراة بين كولومبيا وبولندا، وقعت قصة لطيفة جدا.

قدم سيرغي، وهو طبيب من تومسك، عرضا لصديقته الكولومبية كارين. والحقيقة هي أنه كان هناك شرط واحد، وهو أن يمنح سيرغي الخاتم لصديقته فقط بعد أن تحرز كولومبيا هدفا. كم كنت قلقا لمدة 40 دقيقة! ياري مينا (مسجل الهدف الأول لكولمبيا) لقد خلقت عائلة".

وانتهب مواجهة كولومبيا وبولندا، التي تدخل في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة لمونديال روسيا، بفوز الكولومبيين، بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل ثلاثية كولومبيا ياري مينا، ورادميل فالكاو، وخوان كواردادو، في الدقائق (40، 70 و75).

المصدر: sports.ru