قائد المنتخب التونسي يشيد بتنظيم روسيا للمونديال

أشاد قائد المنتخب التونسي وهبي الخزري في حديث لوكالة تاس الروسية بجودة تنظيم روسيا للنسخة الـ21 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، معربا عن دهشته لما بذله الجانب الروسي لذلك.

وقال الخزري: "لم نستطع أن نحقق نتائج إيجابية، ولكننا سعيدون بتواجدنا في بلدكم، لقد أعجبتني روسيا كثيرا، رغم الاختلاف الكبير بين روسيا وتونس. تم استقبالنا والتعامل معنا بشكل رائع، وخصوصا توفير عوامل السلامة بالشكل المثالي.. التنظيم مدهش حتى الآن وأتمنى أن يظل كذلك حتى نهاية البطولة".

ويقيم منتخب نسور قرطاج خلال المونديال في فندق Imperial Park في مدينة سيلياتينو في مقاطعة موسكو.

واقترب المنتخب التونسي من وداع المونديال بعد خسارتين متتاليتين أمام كل من إنجلترا 1-2، وبلجيكا 2-5، وتبقى له مباراة أمام بنما في الـ28 من يونيو الجاري.

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وتنتظر تونس هدية من منتخب بنما تتمثل بفوزه على المنتخب الإنجليزي في المباراة التي ستجمعهم اليوم على ملعب مدينة نيجني نوفغورود ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، على أن يفوز منتخب بلجيكا على إنجلترا في الجولة الثالثة أيضا وأن يتغلب المنتخب التونسي على نظيره البنمي في المباراة الأخيرة بفارق مريح من الأهداف.



المصدر: تاس+ RT

أليكسي اسبر