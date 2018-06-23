مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لمواجهة تونس وبلجيكا

يحتضن ملعب "سبارتاك أرينا" في العاصمة الروسية، اليوم السبت في الساعة 15:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مواجهة مصيرية للمنتخب التونسي في مواجهة نظيره البلجيكي.
وفيما يلي التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها كل من المدير الفني لمنتخب تونس، نبيل معلول، والمدير الفني لنظيره البلجيكي، الإسباني روبيرتو مارتينيز، مباراتهما الثانية في مونديال 2018:
#BEL #TUN— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) June 23, 2018
بلجيكا 🆚 تونس
التشكيلة الرسمية للمنتخبين#BELTUN #روسيا2018 pic.twitter.com/4oAcMyes4A
LINE-UP ! ⚽️— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 23, 2018
🆚 #TUN @FIFAWorldCup
Where are you watching ? 😁
📺 @RTBFsport / @sporza
#REDTOGETHER #WorldCup#BELTUN pic.twitter.com/qdPHkWC9JU
المصدر: twitter/fifaworldcup
أليكسي اسبر