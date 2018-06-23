مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لمواجهة تونس وبلجيكا

يحتضن ملعب "سبارتاك أرينا" في العاصمة الروسية، اليوم السبت في الساعة 15:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مواجهة مصيرية للمنتخب التونسي في مواجهة نظيره البلجيكي.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها كل من المدير الفني لمنتخب تونس، نبيل معلول، والمدير الفني لنظيره البلجيكي، الإسباني روبيرتو مارتينيز، مباراتهما الثانية في مونديال 2018:

المصدر: twitter/fifaworldcup

أليكسي اسبر