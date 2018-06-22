البرازيل تتربص بكوستاريكا .. التشكيلة الأساسية

يخوض المنتخب البرازيلي مباراة هامة أمام نظيره الكوستاريكي، اليوم الخميس في الساعة (15:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وذلك في الجولة الثانية لدور المجموعات من مونديال روسيا 2018.
وكشف المدير الفني لمنتخب البرازيلي، ادينور ليوناردو باتشي (تيتي)، والمدير الفني لكوستاريكا اوسكار راميريز عن التشكيلة الأساسية لخوض هذه المباراة الهامة، والتي ستقام على ملعب "زينيت أرينا"، في مدينة سان بطرسبورغ:
#BRA #CRC - ⏰ ساعة إلى ركلة البداية— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) June 22, 2018
التشكيلة الرسمية للمنتخبين
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المصدر: twitter/FifaWorldCup
نايف الكوردي