توقعات مورينيو لمباراة البرازيل وكوستاريكا

صرح البرتغالي جوزيه مورينيو في سلسلة تحليلاته الخاصة بقناة RT، بأن منتخب البرازيل لن يواجه صعوبة في الفوز على كوستاريكا في اللقاء المرتقب بينهما غدا الجمعة ضمن مونديال 2018.

وقال جوزيه مورينيو "السبيشال وان" حول اللقاء المرتقب بين كوستاريكا والبرازيل: "كوستاريكا ليست منتخبا أبلى بلاء حسنا في كأس العالم الماضية فحسب، بل هي منتخب يلعب بمستوى مستقر جدا، ولقد تابعتهم وهم يلعبون في مباراة ودية ضد اسكتلندا، وأعرف مدى حسن تنظيمهم، لكن البرازيل هي موهبة وإبداع وديناميكية، ولا أعتقد أنها ستلقى صعوبة في الفوز".

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وكان منتخب السيليساو البرازيلي بطل العالم خمس مرات، قد وقع في فخ التعادل (1-1) أمام نظيره السويسري "العنيد" في مستهل مشواره ضمن منافسات المجموعة الخامسة للمونديال، بينما خسر منتخب كوستاريكا بصعوبة أمام نظيره الصربي بهدف وحيد.

المصدر: RT

نايف الكوردي