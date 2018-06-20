مورينيو يحذر الأرجنتين من نجوم كرواتيا

أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو، في سلسلة تحليلاته الخاصة بقناة RT، عن اعتقاده بأن منتخب كرواتيا قادر على خلق صعوبات لنظيره الأرجنتيني في لقائهما غدا الخميس، ضمن مونديال 2018 بروسيا.

وقال جوزيه مورينيو بشأن مباراة الأرجنتين وكرواتيا: " منتخب كرواتيا يضم عددا من اللاعبين الموهوبين ذوي الخبرة ويلعبون في خيرة أندية العالم. ولا أعتقد أن المستوى خلال السنوات الماضية قد تطور بما يكفي للأجيال القادمة. ولكن لديهم مجموعة لاعبين، لا سيما في الوسط، من خيرة اللاعبين في العالم".

وأضاف مورينيو "السبيشال وان": "الأرجنتين هي الأرجنتين، لكنني أعتقد أن منتخب كرواتيا قادر على أن يجعل هذه المباراة صعبة عليها".

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يذكر أن منتخب "التانغو" الأرجنتيني، بطل كأس العالم (1974 و1986)، وقع في فخ التعادل (1:1) أمام نظيره الأيسلندي، الذي بلغ، لأول مرة في تاريخه، نهائيات كأس العالم.

بينما تغلب منتخب كرواتيا على نظيره النيجيري بهدفين من دون رد، في الجولة الأولى، ضمن منافسات المجموعة الثالثة لمونديال روسيا 2018.

المصدر: RT

نايف الكوردي