توقعات مورينيو .. موهبة لا تصدق ضد منتخب في غاية السعادة! (فيديو)

صرح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، في سلسلة تحليلاته الخاصة بقناة RT، بأن منتخب آيسلندا لن يكون لقمة سائغة لمنافسه الأرجنتيني، في لقائهما، غدا السبت، ضمن مونديال 2018.

وقال جوزيه مورينيو: "الأرجنتين وآيسلندا، أقول – موهبة لا تصدق ضد فريق في غاية السعادة".

وأضاف: "آيسلندا سعيدة، تلعب وهي سعيدة، وتظهر سعادتها عليها. وهي تحب التباري بلا أي شكل من أشكال الضغط، لن يكونوا لقمة سائغة للأرجنتين".

وتابع مورينيو: "لكن الأرجنتين الموهبة. لذا أعتقد أنها ستكون الفائزة".

إقرأ المزيد

يذكر أن منتخب "التانغو" الأرجنتيني توج مرتين بلقب بطل كأس العالم (1974 و1986)، وكان قائده النجم ليونيل ميسي وزملاؤه على بعد خطوة من الفوز بها للمرة الثالثة، قبل أربع سنوات، عندما خسر في نهائي مونديال البرازيل 2014، أمام غريمه الألماني بهدف قاتل أحرزه ماريو غوتزه، في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الثاني.

بينما في المقابل، يشارك المنتخب الآيسلندي لأول مرة في نهائيات كأس العالم، وبلغ مونديال روسيا بجدارة، حيث تصدر قائمة مجموعة ضمت ستة منتخبات من بينها، كرواتيا وأوكرانيا وتركيا، ليكون ممثل أقل دولة في تعداد السكان من الدول المتأهلة للمونديال.

ووصلت آيسلندا الصيف قبل الماضي، إلى دور الثمانية في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016"،

المصدر: RT

نايف الكوردي