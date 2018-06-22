ثلاث مباريات نارية اليوم في مونديال روسيا 2018

تجرى اليوم ثلاث مباريات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الثانية لنهائيات النسخة الـ21 من بطولة كاس العالم لكرة القدم 2018، المقامة في روسيا.

المباراة الأولى ستكون بين المنتخب البرازيلي ونظيره الكوستاريكي، في تمام الساعة (15:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

والمباراة الثانية، ستجمع منتخبي آيسلندا المشارك لأول مرة في نهائيات كأس العالم ونيجيريا، في تمام الساعة (18:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

أما المواجهة الثالثة فستكون بين منتخبي صربيا متصدر المجموعة الخامسة، وسويسرا وصيف المجموعة، وذلك في تمام الساعة (21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: RT

نايف الكوردي