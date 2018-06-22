قدر رباني .. مارادونا يكيد لأهله دون أن يدري!

أثار سقوط المنتخب الأرجنتيني "المدوي" أمام الكروات بنتيجة 3 أهداف نظيفة دهشة واستغراب الكثيرين، والأكثر غرابة ما ظهر على حواشي هذه الهزيمة العريضة.

مصادفة غريبة زادت من تأثير واقعة "الهزيمة" النكراء التي حاقت بالمنتخب الأرجنتيني، وتتمثل في أن اللاعب الأرجنتيني الشهير دييغو مارادونا كان ضمنيا السبب في هذه الكبوة.

إقرأ المزيد

تفسير ذلك أن يد الأسطورة الكروية مارادونا امتدت خلال قرعة كأس العالم مطلع ديسمبر الماضي، وخرجت باسم المنتخب الكرواتي ووضعته في مواجهة المنتخب الأرجنتيني.

هذه المفارقة والصدفة الغريبة بدت كما لو أنها مشهد تقليدي في أحد الأفلام الهندية، لكن الواقع كما في كل مرة، يثبت أنه أكثر غرابة من الخيال ذاته.

المصدر: تويتر