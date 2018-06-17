مارادونا يقدم اعتذاره للفيفا!

قدم دييغو أرماندو مارادونا، اعتذاره عن تدخينه للسيجار في المدرجات، أمس السبت، عندما كان يشاهد تعادل التانغو (1-1) مع إيسلندا في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في مونديال 2018.

وقال الأسطورة الأرجنتينية مارادونا، عبر حسابه على "إنستغرام": "كان اليوم صعبا للأرجنتينيين، كان هناك الكثير من التوتر، في أول ظهور لنا في كأس العالم" بروسيا.

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وتابع: "كل شخص لديه طريقته في الشعور بالأشياء، بصراحة لم أكن أعلم أن التدخين ممنوع في الملاعب، أعتذر للجميع وللاتحاد، دعونا ندعم شبابنا أكثر من أي وقت مضى".

وكان الفيفا قد أصدر قرارا، بمنع التدخين في ملاعب مونديال 2018.

المصدر: وكالات