إيسلندا تفرض التعادل على الأرجنتين في مونديال روسيا

فرض المنتخب الإيسلندي التعادل الإيجابي (1-1)، على نظيره الأرجنتيني في اللقاء الذي جمعهما اليوم، في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة، لمونديال روسيا 2018.

وافتتح المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، باب التسجيل لمنتخب بلاده في الدقيقة (19)، من تسديدة قوية، قبل أن يحرز ألفريد فينبوغاسون هدف التعادل لإيسلندا، بحلول الدقيقة (23).

وشهدت المباراة إهدار نجم منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، ركلة جزاء في الدقيقة (64)، بعدما تصدى لها حارس مرمى إيسلندا بنجاح.

وتقام اليوم مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وستجمع المنتخبين الكرواتي والنيجيري.

المصدر: RT