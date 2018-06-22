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رونالدو يكشف السر الحقيقي لاحتفاله الغريب بـ "عثنون الماعز" بعد هدفه في مرمى إسبانيا

22 يونيو 2018 | 06:32 GMT
رونالدو يكشف السر الحقيقي لاحتفاله الغريب بـ "عثنون الماعز" بعد هدفه في مرمى إسبانيا
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Lucy Nicholson / Reuters

كشفت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سر احتفاله الغريب بعد تسجيله الهدف الأول لمنتخب بلاده في مرمى إسبانيا الجمعة الماضي، في مونديال روسيا 2018.

وقال الدون رونالدو: "بدأ كل شيء مع دعابة قبل بدء المباراة مع إسبانيا. كنا مع ريكاردو كواريجما جالسين في الساونا، وبدأت بحلاقة ذقني. ومن ثم قلت للآخرين إنني سأترك ذقني العثنون، (ذقن الماعز) حتى نهاية البطولة إذا سجلت هدفا. كنت محظوظا وسجلت، وسجلت مرة أخرى في المباراة التالية وجلب ذلك لنا التوفيق. الآن أنا أنوي المضي حتى النهاية، ويجب ترك هذه اللحية تطول".

Reuters

يذكر أن الجماهير تطلق على الأرجنتيني ليونيل ميسي كلمة Goat وتعني الماعز باللغة الإنجليزية، وذلك نظرا لطريقة تحركه في الملعب.

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واعتبرت شبكة ESPN أن سر تعبير رونالدو عن فرحته بالإشارة إلى ذقنه بعد هدفه الأول في مرمى الحارس الإسباني دافيد دي خيا، هو توجيه رسالة للجميع بأنه الأفضل في التاريخ، وليس الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث أن كلمة Goat تعتبر أيضا اختصارا لجملة الأفضل على الإطلاق Greatst of all time.

وأحرز كريستيانو رونالدو أول "هاتريك" في مونديال روسيا 2018، وكان ذلك في مرمى منتخب إسبانيا (3-3) في المباراة التي جرت بينهما يوم الجمعة الماضي على ملعب "فيشت" في مدينة سوتشي، وذلك في إطار منافسات المجموعة الثانية.

ومن ثم قاد النجم البرتغالي منتخب بلاده إلى الفوز على المغرب بهدف وحيد، ليصبح أفضل هداف في تاريخ المنتخبات الأوروبية برصيد 85 هدفا، وحطم الرقم القياسي للأسطورة فيرينس بوشكاش نجم منتخب هنغاريا في الفترة بين عامي 1945 و1956.

وأصبح رونالدو (33 عاما) ثاني أفضل هداف في تاريخ منتخبات العالم، بعد المهاجم الإيراني علي دائي الذي سجل 109 أهداف بين عامي 1993 و2006.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي 

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