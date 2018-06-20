رسميا.. المغرب أول منتخب يودع مونديال روسيا 2018

مني المنتخب المغربي بالهزيمة الثانية على التوالي، في نهائيات النسخة الـ 21 لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في روسيا،وأصبح أول منتخب يودع مونديال روسيا 2018.

وخسر المغرب أمام نظيره البرتغالي، بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للمونديال.

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ويدين منتخب البرتغال، بطل "يورو 2016"، بالفضل الكبير في انتصاره، لنجمه كريستيانو رونالدو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له مبكرا، في الدقيقة الرابعة، بتسديدة رأسية بعد ضربة ركنية من الجهة اليمنى نفذها، اللاعب جواو موتينيو.

وأحرز رونالدو "صاروخ ماديرا"، بذلك الهدف الـ 85 له مع منتخب بلاده، والرابع في هذا المونديال، حتى الآن، والسابع في النسخ الأربع من نهائيات كأس العالم التي يشارك فيها، بعد الـ "هاتريك" في مرمى إسبانيا، في المباراة الافتتاحية للمجموعة.

وتصدرت البرتغال قائمة المجموعة الثانية، برصيد أربع نقاط، مبتعدة بفارق نقطة عن إيران، التي ستلعب مساء اليوم أيضا ضد إسبانيا، صاحبة المركز الثالث، برصيد نقطة واحدة، ومن ثم المغرب في المركز الرابع الأخير من دون نقاط.

المصدر: RT

نايف الكوردي